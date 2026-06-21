Маркос сообщил об освобождении 24 филиппинцев после встречи с Путиным в Казани

Они находились под стражей в Якутске по подозрению в нарушении миграционного законодательства

На Филиппины вернулись 24 гражданина страны, которые находились под стражей в Якутске по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Филиппин, передает ТАСС.

По данным ведомства, вопрос их освобождения был поднят президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита Россия — АСЕАН, прошедшего в Казани.

В МИД Филиппин отметили, что после обращения главы государства российские власти содействовали освобождению филиппинских граждан, и к 19 июня они смогли вернуться на родину. Фердинанд Маркос выразил благодарность российской стороне за сотрудничество в решении этого вопроса.

Ранее президент Филиппин сообщал, что его соотечественники были задержаны в России в 2025 году после прибытия в страну при содействии неизвестных вербовщиков.

Напомним, что Филиппины пока не смогли договориться о новых поставках нефти из России на фоне отмены временного снятия нефтяных санкций США. «Это не так просто», — сообщил филиппинский президент после возвращения с саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Наталья Жирнова