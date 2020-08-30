«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом», отыгравшись на 90-й минуте

«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» (2:2) в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гости первыми вышли вперед, на 15-й минуте игры Карапетян удачно замкнул подачу с фланга. Казанцы отыгрались прямо перед уходом на перерыв усилиями Деспотовича.

Во второй части матча долго шла равная борьба. За 5 минут до конца основного времени, Дюпин совершил ошибку при выходе из ворот и Карасев вновь вывел «Тамбов» вперед — 2:1. Но в уже добавленное арбитром время Деспотович ударом головой сравнял счет и установил окончательный результат матча.

После шести проведенных туров в активе «Рубина» стало восемь очков. Команда Леонида Слуцкого делит восьмую строчку в турнирной таблице с московским «Локомотивом».