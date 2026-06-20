Песошин: Сабантуй объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий

Премьер-министр Татарстана поздравил жителей республики с праздничным днем

Фото: Артем Дергунов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с празднованием Сабантуя. Праздничные мероприятия в Казани прошли на трех площадках.

В приветственной речи Песошин заявил, что Сабантуй объединяет представителей разных национальностей и вероисповеданий. Сам премьер-министр посетил праздник в березовой роще казанского поселка Дербышки.

— Сабантуй прошел практически во всех населенных пунктах и городах нашей республики. Этот праздник — хороший повод высказать признание всем, кто своим трудом решает важные задачи по укреплению продовольственной безопасности страны, улучшению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции. Благодарим за созидательный труд и огромный вклад в процветание нашей республики, — приводит слова премьер-министра официальный сайт Татарстана.

Напомним, в праздничных мероприятиях в Казани 20 июня ожидалось участие делегатов саммита Россия — АСЕАН, на Сабантуй их пригласил президент Владимир Путин. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин