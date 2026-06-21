Татарстан вошел в пятерку регионов по бронированию квартир на июньские праздники
В топ-5 наряду с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Москвой и Краснодаром
Татарстан вошел в число самых популярных регионов России по количеству бронирований квартир на длинные июньские выходные. Об этом «Реальному времени» сообщили в Avito Travel.
Среди городов-лидеров оказалась Казань, которая вошла в топ-5 наиболее востребованных направлений для праздничных поездок наряду с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Москвой и Краснодаром.
В среднем россияне бронировали квартиры для поездок на одну ночь компанией из трех человек. Средняя стоимость аренды жилья составила 4,7 тыс. рублей в сутки. Наиболее доступными вариантами оказались студии и однокомнатные квартиры — 4,1 тыс. и 4,3 тыс. рублей соответственно.
Одновременно растет интерес к загородному отдыху. По сравнению с июнем прошлого года спрос на аренду домов увеличился на 17%. Чаще всего путешественники выбирали коттеджи и частные дома, на которые пришлось 92% всех бронирований загородного жилья.
Исследование также показало, что россияне стали планировать поездки заранее. Если год назад квартиры на июньские праздники бронировали в среднем за 12 дней до заселения, то в этом году — уже за 18 дней. Для загородных домов глубина бронирования выросла с 16 до 22 дней.
Туристическая отрасль Татарстана получила в текущем году 350 млн рублей федеральной поддержки. Республика остается одним из лидеров по обеспеченности гостиничной инфраструктурой: тут насчитывается около 32 тысяч номеров для размещения туристов.
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