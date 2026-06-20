Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска открыты — Росавиация
Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве
Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве. Ранее работу возобновил аэропорт Казани.
При этом на территории всего Татарстана сохраняется режим беспилотной опасности.
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