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Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска открыты — Росавиация

09:23, 20.06.2026

Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве

Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска открыты — Росавиация
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения вводились в целях обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве. Ранее работу возобновил аэропорт Казани.

При этом на территории всего Татарстана сохраняется режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин

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