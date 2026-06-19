Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла

Решение принято на фоне обострения дискуссии между Варшавой и Киевом по вопросам исторической памяти

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Об этом сообщает RT.



Решение принято на фоне обострения дискуссии между Варшавой и Киевом по вопросам исторической памяти. Поводом для разногласий стало решение украинской стороны присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины имя «героев УПА*».

Навроцкий заявил, что память о жертвах прошлого требует уважения и не должна оставаться без внимания. По его словам, Польша продолжает отстаивать историческую память и интересы своих граждан.



Наталья Жирнова