Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого орла
Решение принято на фоне обострения дискуссии между Варшавой и Киевом по вопросам исторической памяти
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Об этом сообщает RT.
Решение принято на фоне обострения дискуссии между Варшавой и Киевом по вопросам исторической памяти. Поводом для разногласий стало решение украинской стороны присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины имя «героев УПА*».
Навроцкий заявил, что память о жертвах прошлого требует уважения и не должна оставаться без внимания. По его словам, Польша продолжает отстаивать историческую память и интересы своих граждан.
Справка
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.
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