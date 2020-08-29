«Сборная Татнефти» заняла второе место на фестивале «Голосящий Кивин — 2020»
В субботу, 29 августа, команда КВН «Сборная Татнефти» из Альметьевска вошла в тройку финалистов фестиваля «Голосящий Кивин — 2020». Татарстанские кавээнщики заняли второе место.
Статуэткой «Большого Кивина в светлом» похвастался в Instagram Султан Нугайбеков.
«Кивина в золотом» получила команда «Наполеон Динамит» из Тюменской области, а «Президентского» получили ребята из московской «Станции Динамо».Общество Татарстан
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