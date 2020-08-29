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«Сборная Татнефти» заняла второе место на фестивале «Голосящий Кивин — 2020»

23:12, 29.08.2020
«Сборная Татнефти» заняла второе место на фестивале «Голосящий Кивин — 2020»
Фото: kvn.ru

В субботу, 29 августа, команда КВН «Сборная Татнефти» из Альметьевска вошла в тройку финалистов фестиваля «Голосящий Кивин — 2020». Татарстанские кавээнщики заняли второе место.

Статуэткой «Большого Кивина в светлом» похвастался в Instagram Султан Нугайбеков.

«Кивина в золотом» получила команда «Наполеон Динамит» из Тюменской области, а «Президентского» получили ребята из московской «Станции Динамо».

Общество Татарстан
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