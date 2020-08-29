Минниханов показал новые участки набережной Кабана Хуснуллину, Комарову и Безрукову

Прогулка высоких гостей

В Казани частично открылась вторая очередь набережной озера Кабан. Вице-премьеру России Марату Хуснуллину, полпреду президента в ПФО Игорю Комарову, первому замглавы Минстроя РФ Иреку Файзуллину и российскому актеру Сергею Безрукову, прибывшим в Казань на празднование 100-летия ТАССР, экскурсию по обновленной зоне отдыха провели лично президент Татарстана Рустам Минниханов и его помощница Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Вторая очередь благоустройства охватила двухкилометровую зону, состоящую из двух участков — этим летом обновлены были площади от центра «Планета Фитнес» до автомобильного моста в районе улицы Назарбаева и в Старо-Татарской слободе, вдоль улицы Марджани. Набережная закольцевалась 200-метровым пешеходным мостом. Таким образом, в центре Казани появился променад вокруг Нижнего Кабана длиной почти в пять километров.

В Старо-Татарской слободе проходит фестиваль «Сенной базар». Фото vk.com/dumrt

После осмотра новых участков набережной делегация ВИП-гостей посетила Старо-Татарскую слободу и прилегающую к ней часть набережной, обновленную еще в 2018 году, где в этот уик-энд проходит фестиваль современной татарской культуры «Сенной базар». Чиновники прогулялись по дизайн-маркету и фуд-корту, осмотрев работы ремесленников, швей и полюбовавшись на мастерство ярмарочных артистов.

«Мы смогли реализовать идею благоустройства озера с событийным наполнением пространства вокруг него. Прежде всего, сохранили связь озера с исторической средой Старо-Татарской слободы», — рассказал гостям Рустам Минниханов.

Зона барбекю с гамаками, футбольное поле и парящий мост: что нового появилось на Кабане?

По примерным подсчетам, стоимость второй части благоустройства в этом году приблизилась к миллиарду рублей, проект неоднократно называли самым долгим, сложным и дорогим среди всех общественных пространств, что реализовывались в Татарстане в этом году. В целом за последние четыре года бюджет вложил в озеро Кабан порядка двух миллиардов.

Сейчас уже сложно представить, каким был берег озера всего лишь каких-то пять лет назад: поросший диким тростником, источавший неприятный запах, неухоженный и дикий. И это — в самом сердце города! О планах возродить жизнь вокруг цепи озер в центре Казани стало известно в 2015 году, с объявлением конкурса проектов. Тогда решено было благоустраивать озеро поэтапно, ведь общая площадь участка — порядка 193 га: согласно концепту, предполагается со временем связать озера Нижний, Средний и Верхний Кабан в единую рекреационную систему.

Вторая очередь работ по благоустройству озера фактически создала новый пятикилометровый пешеходный маршрут в центре города. Фото tatarstan.ru

На первом этапе был реконструирован берег озера Нижний Кабан, участок открылся 15 июня 2018 года. От театра им Г. Камала до центра «Планета Фитнес» появились пешеходные дорожки-настилы над поверхностью воды, пирсы, выделенные велодорожки с прорезиненным покрытием, полная система освещения с подсветкой воды, высажены порядка 12 тысяч растений, создан ландшафт и детские игровые зоны. На восточном берегу, вблизи улицы Айдинова, в озере посадили каскад водных растений, очищающих воду от загрязнений — остатков нефтепродуктов и ПАВ.

Вторая очередь работ по благоустройству озера фактически создала новый пятикилометровый пешеходный маршрут в центре города. Вдоль набережной уже появились дорожки, частично открыт пешеходный мост через озеро, обустроена зона для барбекю и пикников с гамаками и дизайнерскими формами, установлены круглогодичные общественные туалеты и комната матери и ребенка, продумана навигация и освещение.

Согласно концепции, новая часть набережной разбита на четыре функциональные зоны: спорт, историческая часть, лес и мост, однако не все они еще полностью завершены. Продолжаются работы по строительству здания для школы гребных видов спорта, на крыше которого, как ожидается, будет открыта смотровая площадка и кафе, идут работы по возведению футбольного поля с искусственным покрытием, озеленение. Все работы, по планам, должны быть завершены до начала осени.

Ольга Голыжбина