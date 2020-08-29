Минниханов показал новые участки набережной Кабана Хуснуллину, Комарову и Безрукову
Прогулка высоких гостей
В Казани частично открылась вторая очередь набережной озера Кабан. Вице-премьеру России Марату Хуснуллину, полпреду президента в ПФО Игорю Комарову, первому замглавы Минстроя РФ Иреку Файзуллину и российскому актеру Сергею Безрукову, прибывшим в Казань на празднование 100-летия ТАССР, экскурсию по обновленной зоне отдыха провели лично президент Татарстана Рустам Минниханов и его помощница Наталия Фишман-Бекмамбетова.
Вторая очередь благоустройства охватила двухкилометровую зону, состоящую из двух участков — этим летом обновлены были площади от центра «Планета Фитнес» до автомобильного моста в районе улицы Назарбаева и в Старо-Татарской слободе, вдоль улицы Марджани. Набережная закольцевалась 200-метровым пешеходным мостом. Таким образом, в центре Казани появился променад вокруг Нижнего Кабана длиной почти в пять километров.
После осмотра новых участков набережной делегация ВИП-гостей посетила Старо-Татарскую слободу и прилегающую к ней часть набережной, обновленную еще в 2018 году, где в этот уик-энд проходит фестиваль современной татарской культуры «Сенной базар». Чиновники прогулялись по дизайн-маркету и фуд-корту, осмотрев работы ремесленников, швей и полюбовавшись на мастерство ярмарочных артистов.
«Мы смогли реализовать идею благоустройства озера с событийным наполнением пространства вокруг него. Прежде всего, сохранили связь озера с исторической средой Старо-Татарской слободы», — рассказал гостям Рустам Минниханов.
Зона барбекю с гамаками, футбольное поле и парящий мост: что нового появилось на Кабане?
По примерным подсчетам, стоимость второй части благоустройства в этом году приблизилась к миллиарду рублей, проект неоднократно называли самым долгим, сложным и дорогим среди всех общественных пространств, что реализовывались в Татарстане в этом году. В целом за последние четыре года бюджет вложил в озеро Кабан порядка двух миллиардов.
Сейчас уже сложно представить, каким был берег озера всего лишь каких-то пять лет назад: поросший диким тростником, источавший неприятный запах, неухоженный и дикий. И это — в самом сердце города! О планах возродить жизнь вокруг цепи озер в центре Казани стало известно в 2015 году, с объявлением конкурса проектов. Тогда решено было благоустраивать озеро поэтапно, ведь общая площадь участка — порядка 193 га: согласно концепту, предполагается со временем связать озера Нижний, Средний и Верхний Кабан в единую рекреационную систему.
На первом этапе был реконструирован берег озера Нижний Кабан, участок открылся 15 июня 2018 года. От театра им Г. Камала до центра «Планета Фитнес» появились пешеходные дорожки-настилы над поверхностью воды, пирсы, выделенные велодорожки с прорезиненным покрытием, полная система освещения с подсветкой воды, высажены порядка 12 тысяч растений, создан ландшафт и детские игровые зоны. На восточном берегу, вблизи улицы Айдинова, в озере посадили каскад водных растений, очищающих воду от загрязнений — остатков нефтепродуктов и ПАВ.
Вторая очередь работ по благоустройству озера фактически создала новый пятикилометровый пешеходный маршрут в центре города. Вдоль набережной уже появились дорожки, частично открыт пешеходный мост через озеро, обустроена зона для барбекю и пикников с гамаками и дизайнерскими формами, установлены круглогодичные общественные туалеты и комната матери и ребенка, продумана навигация и освещение.
Согласно концепции, новая часть набережной разбита на четыре функциональные зоны: спорт, историческая часть, лес и мост, однако не все они еще полностью завершены. Продолжаются работы по строительству здания для школы гребных видов спорта, на крыше которого, как ожидается, будет открыта смотровая площадка и кафе, идут работы по возведению футбольного поля с искусственным покрытием, озеленение. Все работы, по планам, должны быть завершены до начала осени.
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