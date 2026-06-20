Объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульму, Лениногорск
Ранее введенная в Казани и Зеленодольске угроза атаки отменена, по всему Татарстану продолжает действовать беспилотная опасность
В Альметьевске, Бугульме и Лениногорске объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Жителей призвали принять необходимые меры безопасности, пройти в укрытия.
Ранее введенная в Казани и Зеленодольске угроза атаки отменена. По всему Татарстану продолжает действовать беспилотная опасность.
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