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Объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульму, Лениногорск

07:11, 20.06.2026

Ранее введенная в Казани и Зеленодольске угроза атаки отменена, по всему Татарстану продолжает действовать беспилотная опасность

Объявлена угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульму, Лениногорск
Фото: скриншот приложения МЧС

В Альметьевске, Бугульме и Лениногорске объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Жителей призвали принять необходимые меры безопасности, пройти в укрытия.

Ранее введенная в Казани и Зеленодольске угроза атаки отменена. По всему Татарстану продолжает действовать беспилотная опасность.

Зульфат Шафигуллин

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