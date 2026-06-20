С 1 сентября 2026 года в школах России начнут изучать арабский язык
Уже переведены и подготовлены к изучению на арабском русские народные сказки, книга о России и книги российских писателей
С 1 сентября 2026 года в российских школах начнут изучать арабский язык. Программа изучения уже утверждена, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Информация была обнародована на рабочей встрече с министром просвещения ОАЭ Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и послом Эмиратов в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.
— Мы подготовили и перевели на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги наших писателей, которые передали в Объединенные Арабские Эмираты. И сегодня эти издания мы передаем нашему центру, — цитирует слова Кравцова пресс-служба ведомства.
Книги для изучения арабского языка подготовлены Чеченским государственным педагогическим университетом.
Ранее в Министерстве просвещения России планировали включить арабский в ЕГЭ по иностранному языку с 2026 года. Ожидается, что новый предмет будет включен в качестве шестого экзамена по выбору.
Напомним, с начала года в Татарстане зафиксирован резкий рост интереса татарстанцев к услугам репетиторов арабского языка.
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