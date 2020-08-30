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Минниханов: реконструкция здания НКЦ сохранила объект для Татарстана и вдохнула в него новую жизнь

13:12, 30.08.2020
Минниханов: реконструкция здания НКЦ сохранила объект для Татарстана и вдохнула в него новую жизнь
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел здание НКЦ «Казань», в котором теперь разместилась Национальная библиотека республики. Он подчеркнул, что реконструкция помогла сохранить знаковый для республики объект и в то же время вдохнуть в него новую жизнь.

Минниханову показали выставку старинных книг, рукописей и фотографий, экспозицию книг по краеведению и инсталляцию, посвященную истории татарской письменности, передает пресс-служба президента РТ.

Библиотека стала уникальным местом, соединяющим в себе историю и современность, добавил руководитель республики. Он уверен, объект будет привлекать и детей, и взрослых.

ОбществоВластьКультура Татарстан
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