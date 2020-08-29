В Госдуме предложили запретить караоке до конца 2020 года

Предложение Госдумы запретить караоке до конца года возникло, потому что микрофон, передаваемый из рук в руки, повышает вероятность передачи коронавируса. Об этом сообщил RT первый зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

Сам сенатор поддерживает идею запрета: «Я так понимаю, что он, наверное, попытался сравнить эту процедуру в некотором смысле с курением кальяна и так далее. Мне кажется, что в данном случае любая мера, которая предусматривает некую осторожность в рамках передачи инфекции, оправдана».

Рязанский также добавил, что караоке-заведения вряд ли закроют, поэтому предложил альтернативное решение по защите от COVID-19: «Так как они являются неким средством коллективного использования... После каждого исполнения — это нехитрая процедура — взять и протереть микрофон соответствующим средством».

Ранее, в апреле, во время «коронавирусных» ограничений, в казанском «Корстоне» закрыли караоке-клуб после видео с вечеринки в соцсетях.

