В еще трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Жителей Елабуги, Нижнекамска и Набережных Челнов просят принять меры безопасности
Угроза атаки БПЛА в Татарстане расширена на города Елабугу, Нижнекамск, Набережные Челны. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Жителей Елабуги, Нижнекамска и Набережных Челнов просят принять меры безопасности, пройти в укрытия.
Ранее аналогичный режим угрозы атаки БПЛА был введен в городах Альметьевске, Бугульме и Лениногорске. По всей территории Татарстана продолжает действовать режим беспилотной опасности.
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