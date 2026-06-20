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В еще трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

07:26, 20.06.2026

Жителей Елабуги, Нижнекамска и Набережных Челнов просят принять меры безопасности

В еще трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА в Татарстане расширена на города Елабугу, Нижнекамск, Набережные Челны. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Жителей Елабуги, Нижнекамска и Набережных Челнов просят принять меры безопасности, пройти в укрытия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее аналогичный режим угрозы атаки БПЛА был введен в городах Альметьевске, Бугульме и Лениногорске. По всей территории Татарстана продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Зульфат Шафигуллин

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