За ночь над территорией России сбили 239 вражеских БПЛА — Минобороны

Беспилотники ночью уничтожены над акваторией Азовского и Черного морей и девятью российскими регионами

За ночь над территорией России сбили 239 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщается в канале Министерства обороны РФ.

Беспилотники ночью уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи, и над акваториями Азовского и Черного морей.

В аэропорту Сочи по состоянию на 08:00 мск задерживаются 34 рейса, еще четыре рейса отменены. В числе задержанных находится рейс из Казани и в обратном направлении, при этом всего на прилет в Сочи задержаны 19 рейсов, а на вылет — 15.

Напомним, что накануне над Татарстаном сбили БПЛА, при этом Минобороны не уточнило количество.

Наталья Жирнова