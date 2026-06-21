Главу Минтруда Татарстана наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Данная государственная награда присуждается за вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки и культуры

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах, в котором отмечены представители Татарстана за вклад в развитие социальной сферы и укрепление института семьи. Напомним, что ранее Путин удостоил госнаград и званий 13 жителей Татарстана.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Данная государственная награда присуждается за вклад в развитие экономики, социальной сферы, науки и культуры, а также за укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу. Напомним, что ранее Эльмира Зарипова рассказала выездной редакции «Реального времени» в рамках «КазаньФорума-2026» об изменившихся тенденциях на рабочем рынке. Подробнее — в материале.

Кроме того, орденом «Родительская слава» отмечены Руслан и Галина Рахимзяновы. Награда вручается родителям, воспитывающим семь и более детей, за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Наталья Жирнова