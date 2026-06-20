Угроза атаки БПЛА на города Закамья в Татарстане отменена
Но режим «Беспилотная опасность» в республике продолжает действовать
Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульму, Лениногорск, Елабугу, Нижнекамск, Набережные Челны отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения сняты с 08:13 мск. При этом на всей территории Татарстана продолжает действовать режим «Беспилотная опасность».
Также остаются закрытыми аэропорты Нижнекамска и Бугульмы. Казанская воздушная гавань открыта для полетов.
Ранее угроза атаки БПЛА была снята в Казани и Зеленодольске.
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