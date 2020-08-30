Число выявленных случаев коронавируса по всему миру превысило 25 миллионов

В мире число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 25 миллионов, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени. На момент публикации заметки количество заболевших составляло 25 009 250.

Из них более 842,7 тысячи человек скончались. Выздоровели от коронавируса более 16,4 миллиона человек.

Больше всего — 5,9 миллиона - случаев COVID-19 зарегистрировано в США.