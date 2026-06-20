В Иране сообщили о начале «бесперебойной» работы карты «Мир» в стране

Третий этап интеграции платежной системы завершен

Фото: Мария Зверева

Российские карты «Мир» начали бесперебойную работу на всей территории Ирана. Об этом ТАСС сообщил руководитель иранского направления платформы BRICS Hub Мухаммад Абед Амири.

— Сейчас можно спокойно использовать карты «Мир» в Иране. Завершили третий этап интеграции платежных систем Shetab в Иране и «Мир». Можно спокойно расплачиваться в Иране, — сказал Мухаммад Абед Амири на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее стали известны сроки вывода из обращения всех карт Visa и Mastercard в России. Основной картой в стране остается «Мир», на долю которой в объеме всех операций приходится 75% всего рынка.

Зульфат Шафигуллин