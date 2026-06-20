Бизнес-обзор: фирму Григорьевых выкупил конкурент, у ТНК оспорили сделки с «Волгадорстроем» на 1 млрд

Петербургский грузоперевозчик намерен банкротить птицеводческий комплекс «Ак Барс»

Фото: Реальное время

На этой неделе конкурсник «Волгадорстроя» сообщил об оспаривании ряда крупных сделок должника с «Транспортной нерудной компанией» (ТНК) на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей. Петербургский транспортно-логистический оператор «Монополия» заявил о намерении обанкротить птицеводческий комплекс «Ак Барс», входящий в одноименный холдинг Ивана Егорова. Компанию по производству рекламных конструкций семьи основателя телеканала «Эфир» Андрея Григорьева выкупил один из участников рынка. Подробнее о новостях татарстанского бизнеса — в очередном обзоре «Реального времени».

Компанию Григорьевых выкупил владелец РПЦ «Волга»

В понедельник у казанской компании «Центр рекламных технологий «Столица», работающей в сфере наружной рекламы, сменился собственник. Предприятием владела семья основателя медиахолдинга «Эфир» Андрея Григорьева. В частности, до сделки контрольный пакет акций (67%) принадлежал его сыну Глебу Григорьеву, еще 33% было у Марины Застойной.

Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, все 100% долей в уставном капитале общества перешло к еще одному старожилу казанского рекламного рынка Рафаилю Мухамедзянову, владельцу рекламно-производственной компании «Волга». Кстати, его компания зарегистрирована по тому же адресу — Гладилова, 17.

ЦРТ «Столица» работает в отрасли более 20 лет. Основные направления деятельности компании — это работа с материалами для наружной рекламы (оргстекло, поликарбонат), поставка электронных компонентов, изготовление рекламных конструкций. Неоднократно отрабатывала госзаказы театра Камала. На предприятии числится 11 человек, руководит им Самвел Оганисян, еще один основатель ТК «Эфир».

Выручка ЦРТ «Столица» в минувшем году упала на 16%, до 74,7 млн, чистая прибыль — скромная, всего 155 тысяч рублей. Тем не менее приобретение фирмы Григорьевых может помочь новому собственнику в расширении производственных мощностей и переориентации на более крупные проекты.

Конкурсник «Волгадорстроя» оспорил сделки с ТНК

В рамках процедуры банкротства компании «Волгадорстрой» известного дорожника Айрата Миннуллина конкурсный управляющий требует признать недействительными ряд крупных сделок должника с «Транспортной нерудной компанией». Всего в сообщении приводится около двух десятков актов взаимозачета между фирмами на общую сумму свыше 1,12 млрд рублей.

Сергей Кондратьев поставил под сомнение транзакции за последние пять лет. Кроме того, попросил объединить заявление в одно производство с обособленными спорами. В частности, с требованием самой ТНК о включении в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Волгадорстрой» суммы в размере 817,6 млн рублей.

В мае Вахитовский суд Казани продлил Айрату Миннуллину срок содержания в СИЗО до 6 июля. Предприниматель обвиняется в мошенничествах и растрате на 4 млрд рублей в ходе строительства М-12. В больнице для осужденных он провел три недели и был выписан с рекомендацией о проведении обследования в РКБ, поскольку нужных специалистов для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в медучреждениях ФСИН нет.

Сумма требований кредиторов в реестре «Волгадорстроя», одноименной компании и их бенефициара еще в феврале перевалила за 14,2 млрд рублей. Конкурсникам удалось оспорить часть сделок бизнесмена. Суды рассматривают апелляции покупателей его активов, среди которых оказались бывшие топ-менеджеры крупных компаний. Сам дорожник пытался остановить процедуру банкротства предприятия, заявляя, что это повлияет на исполнение госконтрактов на 50 млрд рублей.

Кредитор намерен инициировать банкротство ПК «Ак Барс»

В начале недели петербургская компания «Монополия.Онлайн» сообщила о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Птицеводческого комплекса «Ак Барс», входящего в одноименный холдинг Ивана Егорова.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

У татарстанской компании есть время урегулировать спор до начала формальной процедуры — крайний срок для добровольного погашения задолженности 30 июня.

Кредитор — одна из структур петербургской транспортной компании «Монополия». Предприятие было основано в Санкт‑Петербурге в 2013 году предпринимателями Ильей Дмитриевым и Екатериной Михайловой, чтобы консолидировать рынок грузоперевозок в цифровой среде. В состав группы входят логистический оператор «Монополия», IT‑подразделение «Фортис», компания по аренде транспорта МФС, акселератор «Монополия Инвестмент», проект «Монополия.Бизнес» в помощь водителям с оформлением статуса ИП и цифровая платформа «Монополия.Онлайн». В базе последней зарегистрировано свыше 2 тысяч участников рынка и более 50 тысяч транспортных средств.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выручка петербургской компании в минувшем году упала на 22%, до 44,7 млрд рублей. Кроме того, в 2025-м она впервые понесла убытки в размере 7,13 млрд.

Планы по строительству новой птицефабрики холдинга «Ак Барс» в ноябре прошлого года вызвали широкий резонанс. Объект должен появиться к 2027 году на границе Пестречинского и Лаишевского районов. После обращения местных жителей в дело вмешались председатель СКР России и власти Татарстана. В штате ПК «Ак Барс» числится около 1,5 тысячи сотрудников. В минувшем году оборот предприятия составил почти 15 млрд рублей, чистая прибыль сократилась в разы — до 815 млн.

Перспективные направления сотрудничества со странами АСЕАН

На этой неделе в Казани прошел международный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию сотрудничества с объединением. Наша страна входит в новую эпоху развития отношений с Юго-Восточной Азией, где центральное место вновь займет энергетика. Концепцию стратегического партнерства с регионом до 2035 года изложили на деловом форуме саммита. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что сотрудничество с объединением выйдет на новый уровень. «Росатом» договаривается с Индонезией и Вьетнамом о внедрении ядерных технологий, а Татарстан строит планы по экспорту вертолетов, подробнее — в материале «Реального времени».

Россия на фоне ситуации на Ближнем Востоке «выполняет функцию настоящего энергетического амортизатора». «Если бы не поставки России в Азию, то действия США в Персидском заливе, по подсчетам экспертов, привели бы мировые цены на нефть к уровню $140 за баррель. Сегодня из стран АСЕАН наши нефть и нефтепродукты покупают Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, остальные чуть меньше покупают, некоторые ведут активные переговоры», — заявил Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Что Россия еще готова предложить объединению — в материале «Реального времени».