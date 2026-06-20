Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов
Днем дождь, местами сильный
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем дождь, местами сильный, сообщили в Гидрометцентре республики.
В отдельных районах гроза, возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, днем местами кратковременные усиления до 15—17 м/с. Температура составит от +19 до +24 градусов.
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