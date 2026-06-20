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Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов

07:00, 20.06.2026

Днем дождь, местами сильный

Сегодня в Татарстане ожидается до +24 градусов
Фото: Инна Серова

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем дождь, местами сильный, сообщили в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах гроза, возможен град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 6—11 м/с, днем местами кратковременные усиления до 15—17 м/с. Температура составит от +19 до +24 градусов.

Галия Гарифуллина

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Общество Татарстан

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