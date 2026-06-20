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Все три аэропорта в Татарстане закрыты из-за режима БПЛА-опасности

07:16, 20.06.2026

Воздушные гавани Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты

Все три аэропорта в Татарстане закрыты из-за режима БПЛА-опасности
Фото: Максим Платонов

Все три аэропорта в Татарстане закрыты на фоне объявленного в республике режима беспилотной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты на прием и вылет воздушных судов. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Зульфат Шафигуллин

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