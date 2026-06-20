Все три аэропорта в Татарстане закрыты из-за режима БПЛА-опасности
Воздушные гавани Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты
Все три аэропорта в Татарстане закрыты на фоне объявленного в республике режима беспилотной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты на прием и вылет воздушных судов. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».