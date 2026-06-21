В Казани и районах Татарстана в начале недели прогнозируют ливни и грозы

Местами утром и днем возможен град

Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане 22 июня ожидается ухудшение погодных условий. По данным МЧС, ночью и днем на территории республики, в том числе в Казани, прогнозируются сильный дождь и гроза.

Местами утром и днем возможен град. Также ожидается усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

Жителям республики рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время непогоды. В частности, не следует укрываться под деревьями, рекламными конструкциями, дорожными знаками и линиями электропередачи. Особую осторожность необходимо проявлять при передвижении по улицам и автомобильным дорогам.

Наталья Жирнова