В Бразилии хакеры разослали миллионам людей фейковые сообщения об инопланетянах

Злоумышленники использовали систему, предназначенную для информирования граждан о стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях

В Бразилии неизвестные взломали систему экстренного оповещения населения и разослали миллионам граждан ложные сообщения, в том числе о якобы происходящем инопланетном вторжении. Пользователи смартфонов получили тревожные уведомления, сопровождавшиеся звуковым сигналом и всплывающими сообщениями на экранах устройств.

Как сообщил секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Министерства интеграции и регионального развития Бразилии Волней Вольфф, злоумышленники использовали систему, предназначенную для информирования граждан о стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. Среди разосланных уведомлений были как бессмысленные сообщения с ошибками, так и тексты с предупреждениями о вымышленной угрозе.

Ложные оповещения получили жители ряда крупных городов страны, включая Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Бразилиа, Салвадор и Куритибу. После появления сообщений власти регионов заявили, что они не связаны с какими-либо реальными угрозами для населения.

Напомним, что ранее Пентагон опубликовал архивные данные о НЛО. О планах обнародовать эту информацию в конце апреля, сообщил президент США Дональд Трамп.

Наталья Жирнова