В Бразилии хакеры разослали миллионам людей фейковые сообщения об инопланетянах
Злоумышленники использовали систему, предназначенную для информирования граждан о стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях
В Бразилии неизвестные взломали систему экстренного оповещения населения и разослали миллионам граждан ложные сообщения, в том числе о якобы происходящем инопланетном вторжении. Пользователи смартфонов получили тревожные уведомления, сопровождавшиеся звуковым сигналом и всплывающими сообщениями на экранах устройств.
Как сообщил секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Министерства интеграции и регионального развития Бразилии Волней Вольфф, злоумышленники использовали систему, предназначенную для информирования граждан о стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. Среди разосланных уведомлений были как бессмысленные сообщения с ошибками, так и тексты с предупреждениями о вымышленной угрозе.
Ложные оповещения получили жители ряда крупных городов страны, включая Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Бразилиа, Салвадор и Куритибу. После появления сообщений власти регионов заявили, что они не связаны с какими-либо реальными угрозами для населения.
Напомним, что ранее Пентагон опубликовал архивные данные о НЛО. О планах обнародовать эту информацию в конце апреля, сообщил президент США Дональд Трамп.
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