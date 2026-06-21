Тегеран отказался открывать Ормузский пролив до прекращения боевых действий в Ливане

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник

Иран не намерен открывать Ормузский пролив до выполнения ряда политических и экономических условий. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По данным агентства, Тегеран связывает возможность возобновления судоходства через пролив с прекращением боевых действий на всех направлениях, включая Ливан, снятием ограничений на экспорт иранской нефти, а также разморозкой зарубежных активов страны. Источник подчеркнул, что одного лишь снятия морской блокады недостаточно для открытия акватории.

Ранее, 20 июня, центральный штаб иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» объявил о закрытии Ормузского пролива. В Тегеране объяснили это решение продолжающимися действиями Израиля против Ливана, которые, по утверждению иранской стороны, нарушают положения меморандума, заключенного при посредничестве США.

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Наталья Жирнова