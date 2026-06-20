Власти Казахстана ужесточат контроль на границе из-за рисков вывоза топлива

Казахская сторона примет меры для защиты внутреннего рынка нефтепродуктов

Власти Казахстана решили ужесточить контроль на границе из-за рисков вывоза топлива на фоне участившихся атак украинских БПЛА на российские НПЗ.

Соответствующие меры были выработаны на совещании по вопросу текущей ситуации на рынке нефтепродуктов с учетом влияния внешних факторов.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал ряд поручений:

усилить контроль на границах и принять все меры для недопущения дефицита топлива и безусловного обеспечения потребностей страны;

обеспечить выявление и пресечение всех схем незаконного перемещения нефтепродуктов;

обеспечить постоянный мониторинг баланса производства, запасов и потребления нефтепродуктов и при необходимости незамедлительно вносить предложения по принятию дополнительных мер.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также в Казахстане действует приказ, запрещающий вывозить за пределы страны отдельные виды нефтепродуктов автотранспортом и легкие дистилляты железнодорожным транспортом. Кроме этого, введено ограничение на пересечение автотранспортом госграницы не более одного раза в сутки.

Напомним, неделю назад на границе Казахстана и России наблюдалось скопление фур на фоне сезонного роста грузопотока.

Зульфат Шафигуллин