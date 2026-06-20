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Власти Казахстана ужесточат контроль на границе из-за рисков вывоза топлива

18:58, 20.06.2026

Казахская сторона примет меры для защиты внутреннего рынка нефтепродуктов

Власти Казахстана ужесточат контроль на границе из-за рисков вывоза топлива
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Власти Казахстана решили ужесточить контроль на границе из-за рисков вывоза топлива на фоне участившихся атак украинских БПЛА на российские НПЗ.

Соответствующие меры были выработаны на совещании по вопросу текущей ситуации на рынке нефтепродуктов с учетом влияния внешних факторов.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал ряд поручений:

  • усилить контроль на границах и принять все меры для недопущения дефицита топлива и безусловного обеспечения потребностей страны;
  • обеспечить выявление и пресечение всех схем незаконного перемещения нефтепродуктов;
  • обеспечить постоянный мониторинг баланса производства, запасов и потребления нефтепродуктов и при необходимости незамедлительно вносить предложения по принятию дополнительных мер.
Реальное время / realnoevremya.ru

Также в Казахстане действует приказ, запрещающий вывозить за пределы страны отдельные виды нефтепродуктов автотранспортом и легкие дистилляты железнодорожным транспортом. Кроме этого, введено ограничение на пересечение автотранспортом госграницы не более одного раза в сутки.

Напомним, неделю назад на границе Казахстана и России наблюдалось скопление фур на фоне сезонного роста грузопотока.

Зульфат Шафигуллин

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