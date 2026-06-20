Власти Казахстана ужесточат контроль на границе из-за рисков вывоза топлива
Казахская сторона примет меры для защиты внутреннего рынка нефтепродуктов
Власти Казахстана решили ужесточить контроль на границе из-за рисков вывоза топлива на фоне участившихся атак украинских БПЛА на российские НПЗ.
Соответствующие меры были выработаны на совещании по вопросу текущей ситуации на рынке нефтепродуктов с учетом влияния внешних факторов.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал ряд поручений:
- усилить контроль на границах и принять все меры для недопущения дефицита топлива и безусловного обеспечения потребностей страны;
- обеспечить выявление и пресечение всех схем незаконного перемещения нефтепродуктов;
- обеспечить постоянный мониторинг баланса производства, запасов и потребления нефтепродуктов и при необходимости незамедлительно вносить предложения по принятию дополнительных мер.
Также в Казахстане действует приказ, запрещающий вывозить за пределы страны отдельные виды нефтепродуктов автотранспортом и легкие дистилляты железнодорожным транспортом. Кроме этого, введено ограничение на пересечение автотранспортом госграницы не более одного раза в сутки.
Напомним, неделю назад на границе Казахстана и России наблюдалось скопление фур на фоне сезонного роста грузопотока.
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