В Минздраве рекомендовали россиянам сдать анализ на дислипидемию

Тестирование можно пройти один раз в жизни по ОМС

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Каждый россиянин один раз в жизни может пройти тестирование на дислипидемию. Об этом напомнил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Сегодня каждый человек может пройти тестирование, скажем, на наследственные формы дислипидемии. Есть специальный анализ, его можно провести раз в жизни, но вы будете точно знать, что если у вас такие проблемы есть, предрасположенность, то с помощью уже медицинских технологий, лекарственных препаратов вы можете профилактировать раннее развитие инфаркта, инсульта, — цитирует Мурашко РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также глава Минздрава РФ рассказал о возможности населения пройти анализы по долголетию и выявлению врожденных и наследственных заболеваний у беременных. Сами программы здравоохранения направлены на сохранение качества и долгих лет жизни, считает Мурашко.

В 2025 году диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья прошли за год более 16 млн россиян.

Зульфат Шафигуллин