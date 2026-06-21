Планы на неделю: Всероссийский Сабантуй, ПМЮФ-2026, встреча рестораторов в «Реальном времени»
Главные события по всей стране — в обзоре «Реального времени»
Фото: Реальное время
Следующая после саммита Россия — АСЕАН в Казани неделя обещает быть не менее насыщенной. В Петербурге пройдет Международный юридический форум, в Москве — Неделя ретейла, в Казани наградят лучших врачей и пройдет бранч «Реального времени» с рестораторами, в Пензенской области — XVI Всероссийский сельский Сабантуй, а в Пестречинском районе Татарстана — VIII фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250—300 километров от государственной границы. Великая Отечественная война продолжалась 1 418 дней, потери составили 27 миллионов человек. В этот день по всей России, в том числе и в Татарстане, пройдут траурные мероприятия. Где: по всей России. 22 июня. Когда: VI Всероссийский форум «Обращение медицинских изделий Новамед-2026» Повестка мероприятия объединит стратегические дискуссии с первыми лицами отрасли, практические сессии по регулированию, выездные мероприятия на реальные промышленные и медицинские площадки, а также деловые и торжественные события. Пленарное заседание пройдет с участием руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, заместителя министра здравоохранения России Сергея Глаголева, заместителя министра промышленности и торговли России Василия Шпака. В центре деловой программы — практические инструменты обеспечения безопасности медицинских изделий в реальной клинической практике. Где: Казань, ИТ-парк им. Башира Рамеева (ул. Спартаковская, 2). 22—23 июня. Когда: Традиционная «Неделя Российского Ретейла» соберет в Москве более 8 тысяч участников — собственников бизнеса, топ-менеджмент компаний, управленцев и менеджмент среднего звена. Участников также ждут: бизнес-встречи B2B и B2G, дискуссии, деловые знакомства, неформальное общение, а также заключение новых партнерских соглашений. В рамках форума пройдут пленарные заседания, экспертные сессии, конференции, презентации и круглые столы, посвященные технологиям и инновациям в работе торговых сетей, маркетингу, fashion-ретейлу, е-commerce, HoReCa, логистике, ESG, банковскому ретейлу, коммерческой недвижимости, международным рынкам и HR. Где: Москва, Центр международной торговли. 22—25 июня. Когда: Республиканская премия «Врач года — Ак чәчәкләр» Она приурочена ко Дню медицинского работника в России, который отмечают ежегодно в третье воскресенье июня — в этом году дата выпадает на 21 июня. Главной номинацией остается «Врач года», всегда вызывает интерес «Уникальный случай». Среди новых — «Милосердие и забота», «Молодая гвардия», «Синергия здоровья: сила команды в действии». А традиционная номинация «Легенда здравоохранения» в этом году будет звучать по-новому — «Верность профессии». Где: Казань, КРК, «Пирамида». 24 июня. Когда: XIV Петербургский международный юридический форум Он был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента России, Минюста и Фонда Росконгресс. За годы существования ПМЮФ стал крупнейшей экспертной площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам защиты прав и интересов граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры. В этом году форум пройдет под девизом «Время быть в праве». Где: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум». 24—26 июня. Когда: 25 июня редакция интернет-газеты «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Где открываться будем? «Ресторанно-географические» тренды в 2026 году». На мероприятии соберутся представители ресторанного бизнеса Казани. Побеседуем о том, какие требования выдвигают рестораторы к локациям, в каких географических точках и в каких типах помещений они готовы открывать новые заведения и почему на гастрономической карте Казани до сих пор остаются белые пятна. Отдельной строкой обсудим бизнес-аспекты размещения ресторана в объектах культурного наследия.
Где: Казань, Дом приемов ASG (ул. Карла Маркса, 18).
Когда: 25 июня, в 11:00. XVI Всероссийский сельский Сабантуй В этом году он пройдет в Пензенской области. Традиционно его посетит раис Татарстана Рустам Минниханов. Помимо основной программы, ожидается концерт мастеров искусств. Пензенская область, Кузнецкий район, с. Малый Труев. Где: 27 июня. Когда: День молодежи России Отмечается в стране в последнюю субботу июня — в этом году дата пришлась на 27 июня. В этот день по всей России проходят торжества. Например, в Санкт-Петербурге выпускники соберутся на праздник «Алые паруса» с прохождением корабля по акватории Невы. А в Казани День молодежи отпразднуют на территории экстрим-парка «Урам». Хедлайнером станет L’One. Где: по всей России. 27 июня. Когда: VIII фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» Мероприятие посвящено дню начала Великой Отечественной войны (Дню памяти и скорби) и началу героической обороны Брестской крепости. Защитой ее Восточного форта руководил Герой Советского Союза Петр Гаврилов, который родился в деревне Альвидино, где и проводят фестиваль. В этом году гостей фестиваля ждут три масштабные реконструкции: «1919. Юность героя»; утренний бой «Вторжение»; реконструкция «Огненные годы Бреста». Также в программе — иммерсивные и интерактивные площадки, усложненное авиашоу с участием пилотных групп и показательными выступлениями парашютистов, расширенный парад военной техники.
Где: Пестречинский район Татарстана, село Альвидино. 27—28 июня. Когда:
Дарья Пинегина
Общество Татарстан