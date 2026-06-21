Трамп Ирану — об Ормузском проливе: «Если вы закроете его, то у вас не останется страны»

Напомним, что Иран не намерен открывать Ормузский пролив до прекращения боевых действий в Ливане

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с иранскими представителями предупредил Тегеран о последствиях возможного закрытия Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Трей Ингст со ссылкой на беседу с американским лидером.

По словам Ингста, Трамп рассказал, что в разговоре с иранскими чиновниками заявил: «Если вы закроете его, то у вас не останется страны». Президент США также предупредил, что в таком случае представители иранского руководства не смогут вернуться в свою страну.

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. Ранее центральный штаб иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» сообщил о решении закрыть пролив, объяснив это продолжающимися действиями Израиля в Ливане, которые Тегеран считает нарушением ранее достигнутых договоренностей при посредничестве США.

На следующий день агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Иран не намерен открывать Ормузский пролив до прекращения боевых действий в Ливане и снятия ограничений на экспорт иранской нефти.

Наталья Жирнова