Fars: переговоры по меморандуму США и Ирана поставлены на паузу

Отмечается, что перерыв связан с необходимостью проведения дополнительных внутренних консультаций в составе делегаций

В Швейцарии временно приостановлены четырехсторонние переговоры по американо-иранскому меморандуму. Об этом сообщает агентство Fars.

По данным агентства, консультации продолжались около 80 минут, после чего стороны решили взять паузу. Отмечается, что перерыв связан с необходимостью проведения дополнительных внутренних консультаций в составе делегаций. Информация о сроках возобновления переговоров пока не приводится.

Встреча проходит в Швейцарии в рамках обсуждения вопросов, связанных с американо-иранским меморандумом. Изначально ожидалось подписание меморандума по дальнейшему урегулированию спорных вопросов, однако позднее стороны сообщили о подписании документа в онлайн-формате 18 июня. Затем рассматривалась возможность его подписания в Швейцарии и проведения очных переговоров 19 июня.

Впоследствии планы были скорректированы: от подписания документа на бумаге отказались, а встречу предполагалось посвятить обсуждению вопросов по существу. Однако в итоге переговоры в Швейцарии были отменены. Накануне Иран снова закрыл Ормузский пролив из-за атак Израиля на Ливан.

Наталья Жирнова