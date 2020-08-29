На Kazan Expo открыли медицинский промышленный парк
В субботу на территории выставочного центра Kazan Expo открыли медицинский промышленный парк. В нем начнут выпускать тесты на коронавирус и не только.
По концессионному соглашению республика передала под площадку 9 тысяч кв.м центра.
«Медицинский промышленный парк разместит резидентов, деятельность которых будет направлена на выполнение национальных проектов по здравоохранению, а также на производство медицинской продукции для экспорта», — передает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.
Напомним, еще в июне президент кластера «Фарммедполис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин рассказывал о планах арендовать часть выставочного центра под производственную линию. Он сообщал, что тесты на коронавирус начнут выпускать уже осенью.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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