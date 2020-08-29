На Kazan Expo открыли медицинский промышленный парк

В субботу на территории выставочного центра Kazan Expo открыли медицинский промышленный парк. В нем начнут выпускать тесты на коронавирус и не только.

По концессионному соглашению республика передала под площадку 9 тысяч кв.м центра.

«Медицинский промышленный парк разместит резидентов, деятельность которых будет направлена на выполнение национальных проектов по здравоохранению, а также на производство медицинской продукции для экспорта», — передает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Напомним, еще в июне президент кластера «Фарммедполис Республики Татарстан» Альберт Гайфуллин рассказывал о планах арендовать часть выставочного центра под производственную линию. Он сообщал, что тесты на коронавирус начнут выпускать уже осенью.