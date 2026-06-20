Стали известны сроки вывода из обращения всех карт Visa и Mastercard в России
Банковские специалисты рассчитывают полностью решить эту задачу не ранее 2030 года
Карты Visa и Mastercard будут полностью выведены из обращения россиян не ранее 2030 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проведенный опрос представителей банков.
Обслуживанием карт Visa и Mastercard в России занимается Национальная система платежных карт (НСПК), где ранее предложили с начала 2028 года обнулить межбанковскую ставку вознаграждения.
Основной картой в России остается «Мир», на долю которой в объеме всех операций приходится 75% всего рынка. В ведущих банках страны высказались за возможность плавного перевода россиян на отечественную систему.
В конце мая в Центробанке РФ заявили, что Mastercard и Visa должны уйти с российского рынка
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