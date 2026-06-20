Стали известны сроки вывода из обращения всех карт Visa и Mastercard в России

Банковские специалисты рассчитывают полностью решить эту задачу не ранее 2030 года

Фото: Максим Платонов

Карты Visa и Mastercard будут полностью выведены из обращения россиян не ранее 2030 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проведенный опрос представителей банков.

Обслуживанием карт Visa и Mastercard в России занимается Национальная система платежных карт (НСПК), где ранее предложили с начала 2028 года обнулить межбанковскую ставку вознаграждения.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Основной картой в России остается «Мир», на долю которой в объеме всех операций приходится 75% всего рынка. В ведущих банках страны высказались за возможность плавного перевода россиян на отечественную систему.

В конце мая в Центробанке РФ заявили, что Mastercard и Visa должны уйти с российского рынка

Зульфат Шафигуллин