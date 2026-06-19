АТОР: спрос на туры в страны Персидского залива может восстановиться до 60% к августу

Однако выйти на показатели прошлого года туристическому рынку, вероятно, не удастся, поскольку часть спроса уже перераспределилась на другие направления

Спрос на туры в страны Персидского залива может восстановиться до 50—60% от уровня прошлого года к концу июля — августу после отмены рекомендаций воздерживаться от поездок в регион. Такой прогноз озвучил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

По его словам, восстановление интереса туристов может начаться уже в ближайшие недели. Однако выйти на показатели прошлого года туристическому рынку, вероятно, не удастся, поскольку часть спроса уже перераспределилась на другие направления, а туроператоры не располагают прежними объемами забронированных мест.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Мурадян отметил, что дополнительным фактором восстановления продаж может стать привлекательная стоимость отдыха в ОАЭ. По его оценке, Эмираты остаются конкурентоспособными по цене по сравнению с популярными турецкими курортами и близки по стоимости к египетским направлениям. При этом полноценного восстановления продаж туров в ОАЭ и другие страны Персидского залива участники рынка ожидают не раньше конца сентября.

Напомним, что 19 июня Минэкономразвития России отменило ограничения на продажу туров в страны Персидского залива. Решение принято вслед за МИД России, который ранее также отменил рекомендации для граждан не совершать туристические поездки в эти государства.

Наталья Жирнова