СМИ: жительница Казани скончалась во время эвакуации ее «Оки»

В Казани 61-летняя автовладелица умерла, пытаясь отстоять свою машину. Сотрудники ГИБДД забирали «Оку» на штрафстоянку.

По предварительной версии, местная жительница перенервничала, узнав о необходимости выплатить штраф.

Полиция проверит, лежит ли часть ответственности за случившееся на ком-то из участников происшествия, передает телеканал «Татарстан 24».

Автоинспектор рассказал, что женщина пришла к машине из аптеки или магазина. «Выбежала и распереживалась, что заберут, что придется деньги платить. Ну, видимо, и давление подскочило».