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Происшествия

СМИ: жительница Казани скончалась во время эвакуации ее «Оки»

07:44, 29.08.2020 2
СМИ: жительница Казани скончалась во время эвакуации ее «Оки»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 61-летняя автовладелица умерла, пытаясь отстоять свою машину. Сотрудники ГИБДД забирали «Оку» на штрафстоянку.

По предварительной версии, местная жительница перенервничала, узнав о необходимости выплатить штраф.

Полиция проверит, лежит ли часть ответственности за случившееся на ком-то из участников происшествия, передает телеканал «Татарстан 24».

Автоинспектор рассказал, что женщина пришла к машине из аптеки или магазина. «Выбежала и распереживалась, что заберут, что придется деньги платить. Ну, видимо, и давление подскочило».

ПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:16
    какие же бесчеловечные люди работают в ГИБДД.МВД .Полиции.
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  • Анонимно 08:19
    В цивилизационных странах выписывается штраф и прикрепляется под стеклоочиститель, а не как в нашей стране. Выходишь, а машины твоей нет, что может подумать в первую очередь человек - угнали! Если инфаркта сразу не случится, то он начинает догадываться, что увезли её «коршуны»( так их народ называет). Безжалостное и бесчеловечное отношение к своим гражданам! У них только одно в голове- зарабатывание денег. Нормальные условия для парковки машин мы и не дождёмся.
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