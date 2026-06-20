Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен спустя более шести часов

Ограничения действовали с 04:08 мск

Фото: скриншот приложения МЧС

Режим беспилотной опасности в Татарстане официально отменен. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения были введены в 04:08 мск и длились более шести часов. Сообщений об инцидентах на территории республики не поступало.

Ранее в утренние часы в восьми городах Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА. Также закрывали все три татарстанских аэропорта — в Казани, Нижнекамске и Бугульме. Сейчас все ограничения и закрытия в республике сняты.

Зульфат Шафигуллин