Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен спустя более шести часов
Ограничения действовали с 04:08 мск
Режим беспилотной опасности в Татарстане официально отменен. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения были введены в 04:08 мск и длились более шести часов. Сообщений об инцидентах на территории республики не поступало.
Ранее в утренние часы в восьми городах Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА. Также закрывали все три татарстанских аэропорта — в Казани, Нижнекамске и Бугульме. Сейчас все ограничения и закрытия в республике сняты.
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