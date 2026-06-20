Аэропорт Казани возобновил полноценную работу — Росавиация

При этом в Татарстане сохраняется действующий режим беспилотной опасности

Фото: Мария Зверева

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в ведомстве.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Аэропорты Нижнекамска и Бугульмы остаются закрытыми, в этих городах остается угроза атаки БПЛА.

Введенный на всей территории Татарстана режим беспилотной опасности продолжает действовать.

Зульфат Шафигуллин