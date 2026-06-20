Аэропорт Казани возобновил полноценную работу — Росавиация
При этом в Татарстане сохраняется действующий режим беспилотной опасности
В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в ведомстве.
Аэропорты Нижнекамска и Бугульмы остаются закрытыми, в этих городах остается угроза атаки БПЛА.
Введенный на всей территории Татарстана режим беспилотной опасности продолжает действовать.
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