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Аэропорт Казани возобновил полноценную работу — Росавиация

07:31, 20.06.2026

При этом в Татарстане сохраняется действующий режим беспилотной опасности

Аэропорт Казани возобновил полноценную работу — Росавиация
Фото: Мария Зверева

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в ведомстве.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Аэропорты Нижнекамска и Бугульмы остаются закрытыми, в этих городах остается угроза атаки БПЛА.

Введенный на всей территории Татарстана режим беспилотной опасности продолжает действовать.

Зульфат Шафигуллин

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