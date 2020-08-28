Главное к утру: план благоустройства Русско-немецкой Швейцарии в Казани, самозанятые в России вывели из тени 130 млрд рублей
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 28 августа:
- В Казани планируется создать природный парк на месте Русско-немецкой Швейцарии. Согласно плану, вдоль берега Казанки появятся ботанический сад, участок для гнездования уток и других птиц, археологическая стоянка, башня для наблюдения за птицами и другие объекты.
- Вчера вечером в столицу Татарстана прибыл председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Он планирует поддержать кандидатов от партии, которые будут участвовать в выборах в муниципальные советы.
- В вузах России не будут требовать справки об отрицательном тесте на коронавирус. Студентам, преподавателям и другим сотрудникам вузов не придется сдавать тест, однако иностранцам придется провести на самоизоляции 2 недели, прежде чем они приступят к занятиям.
- На Украине на трассе Киев — Харьков расстреляли микроавтобус с активистами движения «Патриоты — за жизнь». В результате нападения два человека получили ранения, еще один — черепно-мозговую травму. Группа напавших уже задержана в Красноградском районе Харьковской области.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня приедет открывать крытый футбольный манеж «Победа» и ледовую арену «КАМАЗ» в Набережных Челнах.
- Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что на неопределенный срок Украина приостановила все контакты с Белоруссией. Он пояснил, что Киев возобновит отношения с Минском тогда, когда убедится, что это не навредит репутации государства и не принесет политических или моральных потерь.
- Северное командование ВС США сообщило о всплывшей возле Аляски российской подводной лодке. Там уточнили, что «текущая российская морская активность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США».
- Самозанятые граждане вывели из тени более 130 млрд рублей доходов и заплатили 3,5 млрд рублей налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Общая численность самозанятых граждан, по данным ведомства, достигла 1 млн человек. Каждый день регистрируются в качестве самозанятых граждан 3,5 тыс. человек.
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