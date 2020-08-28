Украина приостановила все отношения с Белоруссией

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что на неопределенный срок Украина приостановила все контакты с Белоруссией.

«У нас сейчас по сути все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Следим за развитием ситуации», — сообщил Кулеба в эфире телеканала «1+1».

Спикер пояснил, что Киев возобновит отношения с Минском тогда, когда убедится, что это не навредит репутации государства и не принесет политических или моральных потерь, передает РБК.



Ранее Украина отозвала посла из Белоруссии, отметив, что украинская сторона впервые в истории принимает такое решение в отношениях с Белоруссией и делает это «исключительно из-за недопустимых действий Минска».



