Военные США сообщили, что около берегов Аляски всплыла российская подлодка

Северное командование ВС США сообщило о всплывшей возле Аляски российской подводной лодке.



В ведомстве заметили, что совместно с командованием воздушно-космической обороны Северной Америки внимательно следили за подлодкой. Там уточнили, что «текущая российская морская активность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США», передает RT.

Американские военные не получали запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе. «Мы всегда готовы помочь тем, кто попал в беду», — говорится в сообщении северного командования в официальном аккаунте в Twitter.

Вчера СМИ сообщили, что четверо военнослужащих США пострадали при столкновении с российским БТР в Сирии.