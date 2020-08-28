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Военные США сообщили, что около берегов Аляски всплыла российская подлодка

06:21, 28.08.2020
Военные США сообщили, что около берегов Аляски всплыла российская подлодка
Фото: mil.ru

Северное командование ВС США сообщило о всплывшей возле Аляски российской подводной лодке.

В ведомстве заметили, что совместно с командованием воздушно-космической обороны Северной Америки внимательно следили за подлодкой. Там уточнили, что «текущая российская морская активность происходит в международных водах на значительном удалении от территориальных вод США», передает RT.

Американские военные не получали запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе. «Мы всегда готовы помочь тем, кто попал в беду», — говорится в сообщении северного командования в официальном аккаунте в Twitter.

Вчера СМИ сообщили, что четверо военнослужащих США пострадали при столкновении с российским БТР в Сирии.

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