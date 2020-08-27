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Лидер партии «Яблоко» приедет в Казань

19:11, 27.08.2020
Лидер партии «Яблоко» приедет в Казань
Фото: facebook.com/nikolayrybakov

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков прилетит в Казань сегодня вечером. Он намерен поддержать кандидатов от партии, которые будут участвовать в выборах в муниципальные советы.

«В 22.00 — самолет в Казань, где буду поддерживать наших кандидатов в Осиново», — написал политик в Facebook.

В преддверии 13 сентября Рыбаков катается по стране для поддержки кандидатов от партии. Он уже побывал в Ростовской и Тверской областях. На следующей неделе лидер партии посетит Челябинскую область.

ОбществоВласть Татарстан
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