Власти Казани представили план благоустройства Русско-немецкой Швейцарии

В четверг, мэр Казани Иьлсур Метшин показал журналистам планы по благоустройству территории Русско-немецкой Швейцарии. Власти города планируют создать здесь природный парк.

Согласно плану, вдоль берега Казанки появятся ботанический сад, участок для гнездования уток и других птиц, археологическая стоянка, башня для наблюдения за птицами и другие объекты.

Ранее ходили слухи, что в районе «Солдатского пляжа» планируется построить еще один мост через Казанку, что вызывало опасения местных жителей. Однако судя по опубликованному мэрией плану, никакого моста в этом районе не будет.