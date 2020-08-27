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Власти Казани представили план благоустройства Русско-немецкой Швейцарии

20:04, 27.08.2020 1
Власти Казани представили план благоустройства Русско-немецкой Швейцарии
Фото: kzn.ru

В четверг, мэр Казани Иьлсур Метшин показал журналистам планы по благоустройству территории Русско-немецкой Швейцарии. Власти города планируют создать здесь природный парк.

Согласно плану, вдоль берега Казанки появятся ботанический сад, участок для гнездования уток и других птиц, археологическая стоянка, башня для наблюдения за птицами и другие объекты.

Ранее ходили слухи, что в районе «Солдатского пляжа» планируется построить еще один мост через Казанку, что вызывало опасения местных жителей. Однако судя по опубликованному мэрией плану, никакого моста в этом районе не будет.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Тахир Давлетшин 20:23
    Ранее ходили слухи, что в районе «Солдатского пляжа» планируется построить еще один мост через Казнку
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/185463-metshin-pokazal-zhurnalistam-plan-obnovleniya-russko-nemeckoy-shveycarii
    Впрочем, не слухи ходили, а в соответствии с Генпланом.
    Спрашивается, зачем тогда Генплан ?
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