В Украине на трассе расстреляли микроавтобус с активистами движения «Патриоты — за жизнь»

Фото: facebook/Антон Геращенко

В Украине на трассе Киев—Харьков расстреляли микроавтобус с активистами движения «Патриоты — за жизнь». О произошедшем сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

В результате нападения два человека получили ранения, еще один — черепно-мозговую травму. Группа напавших уже задержана в Красноградском районе Харьковской области.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива обвинил президента Владимира Зеленского в потакании националистам.

«Я обвиняю президента страны в потакании (националистам.— прим.ред.) и бездействии. Он не президент, он ряженый, раз подобная история происходит в нашей стране»,— цитирует Илью Кива «Коммерсант».



Ранее Зеленский попросил Лукашенко передать задержанных «вагнеровцев» Украине.

