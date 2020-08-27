В Украине на трассе расстреляли микроавтобус с активистами движения «Патриоты — за жизнь»
В Украине на трассе Киев—Харьков расстреляли микроавтобус с активистами движения «Патриоты — за жизнь». О произошедшем сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.
В результате нападения два человека получили ранения, еще один — черепно-мозговую травму. Группа напавших уже задержана в Красноградском районе Харьковской области.
Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива обвинил президента Владимира Зеленского в потакании националистам.
«Я обвиняю президента страны в потакании (националистам.— прим.ред.) и бездействии. Он не президент, он ряженый, раз подобная история происходит в нашей стране»,— цитирует Илью Кива «Коммерсант».
Ранее Зеленский попросил Лукашенко передать задержанных «вагнеровцев» Украине.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым