На открытие манежа и ледовой арены в Челнах приедет Рустам Минниханов
Крытый футбольный манеж «Победа» и ледовую арену «КАМАЗ» в Набережных Челнах приедет открывать президент Татарстана Рустам Минниханов.
Спорткомплекс с футбольным полем размером 90 на 45 метров расположен в парке «Гренада». Комплекс имеет тренажерный зал, зону ожидания, медицинский блок, помещение охранно-пожарного поста, помещение хранения спортинвентаря, помещение хранения спецтехники и рассчитан на круглогодичные тренировки.
Ледовый каток «Победа» построен в рамках национального проекта «Демография», для увеличения количества людей, ведущих здоровый образ жизни.
Также в церемонии открытия спортивных объектов примет участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, передает «РТ-онлайн».
Ранее «Реальное время» сообщало, что крытый футбольный манеж получил заключение о соответствии.
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