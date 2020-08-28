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На открытие манежа и ледовой арены в Челнах приедет Рустам Минниханов

00:35, 28.08.2020
На открытие манежа и ледовой арены в Челнах приедет Рустам Минниханов
Фото: gsn.tatarstan.ru

Крытый футбольный манеж «Победа» и ледовую арену «КАМАЗ» в Набережных Челнах приедет открывать президент Татарстана Рустам Минниханов.

Спорткомплекс с футбольным полем размером 90 на 45 метров расположен в парке «Гренада». Комплекс имеет тренажерный зал, зону ожидания, медицинский блок, помещение охранно-пожарного поста, помещение хранения спортинвентаря, помещение хранения спецтехники и рассчитан на круглогодичные тренировки.

Ледовый каток «Победа» построен в рамках национального проекта «Демография», для увеличения количества людей, ведущих здоровый образ жизни.

Также в церемонии открытия спортивных объектов примет участие первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, передает «РТ-онлайн».

Ранее «Реальное время» сообщало, что крытый футбольный манеж получил заключение о соответствии.

Общество Татарстан
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