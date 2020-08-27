Студентов и преподавателей вузов не будут обязывать сдавать тест на коронавирус

В вузах России не будут требовать справки об отрицательном тесте на коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Студентам, преподавателям и другим сотрудникам вузов не придется сдавать тест, однако иностранцам придется провести на самоизоляции две недели, прежде чем они приступят к занятиям. После этого они должны сдать тест на коронавирус методом ПЦР-диагностики, передает ТАСС.

Ранее министр образования Татарстана Рафис Бурганов рассказал, каким будет «коронавирусный» учебный год.