В России самозанятые вывели более 130 млрд рублей из тени

Самозанятые граждане вывели из тени более 130 млрд рублей доходов и заплатили 3,5 млрд рублей налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Общая численность самозанятых граждан, по данным ведомства, достигла 1 млн человек. Каждый день регистрируются в качестве самозанятых граждан 3,5 тыс. человек. Средний возраст составляет 30—40 лет, а 6,5 тысячи из них моложе 18.

В основном самозанятые — это водители такси, доставщики товаров, арендодатели, репетиторы, ремонтники, маркетологи. Молодежь до 30 лет чаще всего работает в IT-сфере, а люди в возрасте 40—50 лет сдают жилье в аренду, пишет РБК.

Социологи РАНХиГС отмечали, что самозанятые граждане оказались самыми уязвимыми работниками во время пандемии коронавируса, потому что у них нет оплачиваемых отпусков, больничных и других социальных гарантий. Однако президент «Опоры России» Александр Калинин в беседе с изданием отметил, что в кризис число желающих стать самозанятыми резко увеличилось: «Рабочие места сокращаются, идет заморозка вакансий на госслужбе. Люди рассчитывают на себя, и начать свое дело — нередко единственный способ найти средства на существование».



В четверг глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что за полгода количества зарегистрированных самозанятых выросло в два раза.

