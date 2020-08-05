Главное к утру: взрыв в Бейруте, метробусы для Казани и снова ЕГЭ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 5 августа.
- Главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов допустил одновременное заражение гриппом и коронавирусом. При этом он отметил, что неясно, как будет протекать болезнь и каковы будут последствия.
- Мэрия Казани рассматривает возможность запуска четырех линий скоростного автобусного транспорта — метробуса — для увеличения скорости передвижения пассажиров.
- В Татарстане в понедельник стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ. Более 3,5 тыс. выпускников сдадут экзамены в это время, для них подготовили 402 экзаменационных пункта.
- В Бейруте прогремел мощный взрыв.Пока власти не предоставляют точных сведений относительно погибших или раненых. Сообщается, что фасад здания посольства России в Ливане получил повреждения во время взрыва в районе порта Бейрута. Дипломаты не пострадали.
- В Татарстане правоохранители возбудили уголовное дело против сотрудницы банка «Открытие». Она подозревается в незаконном присвоении 2,7 млн рублей, принадлежащих кредитной организации.
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