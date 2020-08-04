Взрыв в Бейруте повредил здание российского посольства в Ливии

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Фасад здания посольства России в Ливане получил повреждения во время взрыва в районе порта Бейрута. Дипломаты не пострадали, передает «РИА Новости».

Советник посольства России в Бейруте Дмитрий Лебедев рассказал, что сейчас происходит в городе после прогремевшего взрыва. По его словам, после случившегося все оперативные службы приступили к ликвидации. Сейчас местные власти не предоставляют точных сведений относительно погибших или раненых, все это будет уточняться позднее.

Также выясняется, не пострадали ли в случившемся россияне, передает RT.

Лебедев отметил, что в настоящее время нет никакой единой версии взрыва. «Речь может идти о взрыве склада, где находилась пиротехника… Речь также идет о складе, где могли храниться нитраты или какие-то сильные химические вещества. Все это еще требует дополнительных уточнений», — сказал дипломат.



Взрыв прогремел сегодня вечером возле порта Бейрута. По данным СМИ, на месте взрыва обнаружили тела не менее шести человек. Некоторые издания сообщают о не менее 10 погибших.

