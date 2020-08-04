В Казани могут запустить четыре линии метробуса

Мэрия Казани рассматривает возможность запуска четырех линий скоростного автобусного транспорта — метробуса — для увеличения скорости передвижения пассажиров.

Концепцию запуска власти города прорабатывают совместно с Российским дорожным научно-исследовательским институтом.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что стоимость внедрения таких систем и их эксплуатация обходится дешевле, чем строительство метро. При этом пропускная способность и скорость передвижения ничуть не уступает «подземке». В качестве примера градоначальник привел маршрут из центра города до комплекса «Салават купере» протяженностью 21,6 км. Ориентировочная стоимость его может составить 1,8 млрд рублей, при этом скорость сообщения будет в два раза выше, чем на обычном автобусе, передает мэрия Казани.

Также в системе управления метробусами могут быть использованы элементы искусственного интеллекта и беспилотные электробусы или сочлененные автобусы на газу.

Метробус — это скоростной автобусный транспорт, идущий по специально выделенным полосам. В частности, метробусы курсируют в Стамбуле, где имеется несколько выделенных линий движения этого вида городского транспорта.



В феврале власти Казани выделили первые 15 млн рублей на развитие проекта по запуску метробусов.

