В Татарстане в дополнительный период ЕГЭ сдадут 3,5 тыс. выпускников

В Татарстане в понедельник стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ. Более 3,5 тыс. выпускников сдадут экзамены в это время, для них подготовили 402 экзаменационных пункта.

Для организации экзамена в дополнительный период привлекут порядка 11 тыс. специалистов. Работа на всех пунктах организована с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований.

Так, около 2,5 тыс. школьников, сдающих экзамены в августе, изначально не имели такой возможности в июле. Также на дополнительный период сдачи ЕГЭ зарегистрировались 611 жителей стран ближнего зарубежья, экзамены у них были перенесены с основного периода по причине закрытия границ с Россией.

Самыми популярными предметами, которые сдают в дополнительный период сдачи ЕГЭ, стали русский язык (заявлено 1 247 человек), профильная математика (1 002 человека), обществознание (646 человек) и биология (517 человек). Экзамены будут длиться до 8 августа, передает пресс-служба Минобрнауки РТ.



В середине июля министр образования и науки РТ Рафис Бурганов отметил, что средний балл ЕГЭ по географии, русскому языку, литературе выше, чем в прошлом году.

