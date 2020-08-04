В Татарстане сотрудница банка «Открытие» подозревается в хищении 2,7 млн рублей с помощью махинации с картами

В Татарстане правоохранители возбудили уголовное дело против сотрудницы банка «Открытие». Она подозревается в незаконном присвоении 2,7 млн рублей, принадлежащих кредитной организации.



Оперативники установили, что заместитель начальника отдела обслуживания физических лиц и продаж изменяла в программе информацию по лимитам денежных средств карт, выпущенных на ее имя. Так банк потерял более 2,7 млн рублей.

Следователи МВД по Татарстану возбудили уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ч. 3 ст. 272) и «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе банка «Реальному времени» сообщили, что служба безопасности кредитной организации обнаружила пропажу денег в июне этого года. По данному факту банк обратился в правоохранительные органы, ведется следствие, сотрудник уволен. Уточняется, что угрозы для интересов клиентов не было, их средства не пострадали.