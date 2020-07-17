Главное о коронавирусе на 17 июля: Татарстан берет курс на реабилитацию, Путин признал глубину кризиса

Фото: Илья Репин

Татарстан берет курс на реабилитацию

За последние сутки в Татарстане подтвердился 31 новый случай COVID-19, из них один — завозной, остальные контактные. Шесть человек госпитализированы, 25 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (12 человек) Набережных Челнах и Лениногорском районе (по три человека).

Всего в Татарстане зарегистрированы 5 157 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 4 017 человек, в том числе 38 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 27.

В Татарстане увеличат число отделений для реабилитации людей, переболевших COVID-19. В Казани их количество увеличат до трех, еще два откроют в Набережных Челнах.



Фото kzn.ru

Татарстан занял третье место по дефициту бюджета после Москвы и Московской области. В республике расходы превысили доходы на 16 млрд рублей.



Татарстан прошел пик эпидемии и находится в «желтой» зоне распространения COVID-19. Это значит, что в республике медленно снижается число людей, заболевших коронавирусом, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.



У троих медиков Васильевской районной больницы обнаружили COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Ранее районную больницу в Васильево закрыли.

За первую половину июля из общественного транспорта Казани высадили 140 человек без масок и перчаток.



Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил, почему сообщения о новых смертях от COVID-19 появляются не сразу. «Есть несколько вариантов идентификации вируса. Есть при жизни — когда поставили диагноз по ПЦР. Есть — посмертно. Это целый набор технологий, методик работы с телом. Чтобы получить результат — это исследование, не идентичное обычному ПЦР-анализу. Это даже нельзя назвать задержкой. Это отлаженный механизм по проведению тех или иных последовательных исследований, поэтому, на самом деле, в этом нет ничего сверхъестественного. Кусочки тканей, специально прокрашенных, отправляются на исследование. Такие задержки допускаются», — сказал он.



Фото Максима Платонова

В Минздраве Татарстана сообщили, что в первом полугодии 2020 года заболеваемость раком на фоне пандемии коронавируса снизилась на 0,5%.



Турпоток в Татарстан за первое полугодие составил около 40% к уровню 2019 года, сообщил глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.



Сегодня Роспотребнадзор по Татарстану начнет проверять торговые центры и кафе.

Шествие «Бессмертного полка» отменили

За последние сутки в России выявлено 6 406 новых случаев коронавируса, выздоровел 7 681 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 759 203, а выздоровевших — до 539 373 человек.

Зафиксировано 186 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 12 123 человека.

Топ регионов России по числу заболевших

Президент России Владимир Путин признал, что глубина кризиса, вызванного пандемией коронавируса, оказалась очень серьезной.



Россию обвинили в попытке украсть информацию о разработке вакцины от коронавируса в Великобритании, Канаде и США.

Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили.



Мэр Норильска Ринат Ахметчин заявил о занижении в несколько раз данных о заболеваемости COVID-19 краевыми властями.

Девять футболистов «Сочи» заболели коронавирусом.



В Москве для лечения COVID-19 заготовили более тонны плазмы.

Президент Казахстана призвал обнародовать статистику

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 13 809 681. Умерли 590 005 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (3 576 430). На второй строчке — Бразилия (2 012 151), на третьей — Индия (1 003 832). Россия на четвертом месте (751 612, данные не обновлены), на пятом — Перу (341 586).

США снова побили рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выявленных за сутки, — за 16 июля зафиксировано 77,3 тыс. зараженных.

The Wall Street Journal: экономика Китая первой из экономик крупнейших стран мира начала расти после эпидемии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Минздраву обнародовать статистику по COVID-19. «Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония. Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью», — написал Токаев на своей странице в Twitter.

В китайском городе Урумчи отменили почти 90% рейсов после выявления случая COVID-19.

Фото Максима Платонова

Запрет на въезд в США из тех стран Европы, где зафиксированы мощные вспышки коронавируса, не будет распространяться на студентов.

Филиппины разрешили с 1 августа въезд иностранцам с действующими долгосрочными визами.

В Испании усыпят 90 тыс. норок, зараженных коронавирусом.

Лилия Ахкиямова